Son dakika haber! Otoyoldaki trafik kesilerek durdurulabilen tırdaki iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Otoyoldaki trafik kesilerek durdurulabilen tırdaki iki kişi gözaltına alındı

14.10.2022 19:14

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce'de kovalamaca sırasında otoyoldaki trafik kesilerek durdurulabilen tırın sürücüsü ile hakkında yakalama kararı olan araçtaki diğer kişi gözaltına alındı.

Düzce'de kovalamaca sırasında otoyoldaki trafik kesilerek durdurulabilen tırın sürücüsü ile hakkında yakalama kararı olan araçtaki diğer kişi gözaltına alındı.

M.Y. idaresindeki 54 ABP 332 plakalı tır, D-100 kara yolu Gölyaka mevkisinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulmak istendi.

"Dur" ihtarına uymayan tır sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Gölyaka-Düzce bağlantı yoluna giren sürücü, buradan Anadolu Otoyolu'na yöneldi.

İstanbul istikametinde ilerleyen aracın takibini sürdüren polislere destek veren diğer ekipler, Gümüşova rampaları mevkisinde ilerleyen başka bir tırı yola çektirerek güzergahtaki trafik akışını durdurdu.

Kaçarken lastikleri de patlayan tır, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından biriken araç yoğunluğundan da faydalanan ekipler tarafından durdurulabildi.

Polis, ehliyetine daha önce süresiz el konulduğu belirlenen tır sürücüsü ile hakkında yakalama kararı olan araçtaki diğer kişiyi gözaltına aldı.

Tırın emniyet şeridine çekilerek güzergahın trafiğe açılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri narkotik köpeğiyle araçta arama yaptı. Tırda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve trafiği tehlikeye düşürme suçundan 45 bin 645 lira cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

Tragger, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Otoyoldaki trafik kesilerek durdurulabilen tırdaki iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Otoyoldaki trafik kesilerek durdurulabilen tırdaki iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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