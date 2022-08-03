Son Dakika | Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

03.08.2022 01:44

Son dakika haberine göre Düzce'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi başından vurarak yaralayan şüpheli yakalandı.

Düzce'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi başından vurarak yaralayan şüpheli yakalandı.

Merkeze bağlı Çay Mahallesi 599. Sokak'ta, Semih Çiçek (21) ve İ.D. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.D, Semih Çiçek'i silahla başından vurdu.

İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yoğun bakıma alınan Çiçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli İ.D'yi yakaladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Düzce, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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