DÜZCE'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOĞAL GAZ BORUSU ALEV ALDI - Son Dakika
Üye Girişi

DÜZCE'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOĞAL GAZ BORUSU ALEV ALDI

07.10.2022 14:03

DÜZCE'de altyapı çalışmaları sırasında zarar gören elektrik hattından çıkan kıvılcımlar nedeniyle doğal gaz borusu alev aldı.

DÜZCE'de altyapı çalışmaları sırasında zarar gören elektrik hattından çıkan kıvılcımlar nedeniyle doğal gaz borusu alev aldı. Ekipler, 30 dakika süren çalışmanın ardından gazı keserek, yangını söndürdü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Sancaklar Mahallesi 811 Sokak'ta meydana geldi. Düzce Belediyesi'nin altyapı çalışmaları sırada meydana gelen çökme nedeniyle doğal gaz borusu hasar gördü. Bu sırada aynı yerden geçen elektrik hattı da zarar görünce kıvılcımlar çıktı. Kıvılcımlar nedeniyle doğal gaz borusu alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve doğalgaz dağıtım şirketi ekibi gönderildi. 30 dakika süren çalışmalar sonrası, doğal gaz ana hattından dağıtım borusuna gelen gaz kesililerek, alevler söndürüldü.

'TEHLİKELİ BİR DURUM YOK'

Olay ile ilgili açıklama yapan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülmez, "Bu bölgede kanalizasyon altyapı çalışması esnasında oluşan göçme çalışması sonrası olay gerçekleşti. Aynı bölgeden elektrik hattıyla teması sonrası yangın oluştu. Arkadaşlarımız anında müdahale ederek, gazın kesilmesini sağladı. Tehlikeli bir durum yok. Gerekli çalışmayı yaparak tamirat sonrası çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
Hem kulaklar hem ağızlar tatlandı Hem kulaklar hem ağızlar tatlandı Son dakika haber | Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı Son dakika haber | Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Kaynak: DHA

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜZCE'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOĞAL GAZ BORUSU ALEV ALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 19:15:21. #1.13#
SON DAKİKA: DÜZCE'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOĞAL GAZ BORUSU ALEV ALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement