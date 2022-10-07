DÜZCE'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOĞAL GAZ BORUSU ALEV ALDI

DÜZCE'de altyapı çalışmaları sırasında zarar gören elektrik hattından çıkan kıvılcımlar nedeniyle doğal gaz borusu alev aldı. Ekipler, 30 dakika süren çalışmanın ardından gazı keserek, yangını söndürdü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Sancaklar Mahallesi 811 Sokak'ta meydana geldi. Düzce Belediyesi'nin altyapı çalışmaları sırada meydana gelen çökme nedeniyle doğal gaz borusu hasar gördü. Bu sırada aynı yerden geçen elektrik hattı da zarar görünce kıvılcımlar çıktı. Kıvılcımlar nedeniyle doğal gaz borusu alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve doğalgaz dağıtım şirketi ekibi gönderildi. 30 dakika süren çalışmalar sonrası, doğal gaz ana hattından dağıtım borusuna gelen gaz kesililerek, alevler söndürüldü.

'TEHLİKELİ BİR DURUM YOK'

Olay ile ilgili açıklama yapan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülmez, "Bu bölgede kanalizasyon altyapı çalışması esnasında oluşan göçme çalışması sonrası olay gerçekleşti. Aynı bölgeden elektrik hattıyla teması sonrası yangın oluştu. Arkadaşlarımız anında müdahale ederek, gazın kesilmesini sağladı. Tehlikeli bir durum yok. Gerekli çalışmayı yaparak tamirat sonrası çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.