Düzce haberleri | Düzce'de doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce haberleri | Düzce'de doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi

07.10.2022 12:01
Düzce haberleri | Düzce'de doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi

Düzce bölgesinden gelen habere göre Düzce'de yol yapım çalışması esnasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

Düzce'de yol yapım çalışması esnasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

Olay, Sancaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışması sırasında meydana gelen çökmeye ekipler müdahale ettiği sırada, doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce haberleri | Düzce'de doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
16:44 Dolardaki yükseliş sürüyor! Euro ise kan kaybediyor
16:42 Mikrofon kazasıyla ilgili AK Partili Mehmet Özhaseki'den ilk açıklama: Hiç değilse biraz namuslu olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 18:08:29. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce haberleri | Düzce'de doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement