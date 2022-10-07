Olay, Sancaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışması sırasında meydana gelen çökmeye ekipler müdahale ettiği sırada, doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce haberleri | Düzce'de doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi - Son Dakika

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