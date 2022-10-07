Düzce haberleri | Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon taksi durağına çarptı - Son Dakika
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Düzce haberleri | Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon taksi durağına çarptı

07.10.2022 15:07
Düzce haberleri | Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon taksi durağına çarptı

Gelen Düzce haberlerine göre Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon, çarptığı taksi durağını yıkıp istinat duvarını aşarak devrildi.

Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon, çarptığı taksi durağını yıkıp istinat duvarını aşarak devrildi.

Bahçeşehir Mahallesi'nde Mehmet K. kullandığı 34 VE 3474 plakalı kamyonu park ederek, cuma namazı için camiye gitti.

Park halinde freni boşalan kamyon, hareket ederek çarptığı taksi durağını yıktı. Daha sonra bölgede bulunan iş yerlerinin istinat duvarını da aşan kamyon, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi.

Yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun hareket ederek çarptığı taksi durağını yıkması ve duvarı aşarak devrilmesi yer alıyor.

Bir taksinin olaydan kısa süre önce duraktan hareket ettiği görülürken, kaza anında taksi durağında esnafın bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Freni boşalan kamyon taksi durağını biçerek şarampole uçtu... O anlar kamerada Freni boşalan kamyon taksi durağını biçerek şarampole uçtu... O anlar kamerada DÜZCE'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOĞAL GAZ BORUSU ALEV ALDI DÜZCE'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOĞAL GAZ BORUSU ALEV ALDI
Kaynak: AA

Bahçeşehir, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce haberleri | Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon taksi durağına çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce haberleri | Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon taksi durağına çarptı - Son Dakika
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