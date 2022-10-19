Düzce 'de çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine destek vermek amacıyla açılan Çocuk Üniversitesi dersbaşı yaptı.

Kaynak: AA

Düzce, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce haberleri! Düzce'deki Çocuk Üniversitesi eğitime başladı - Son Dakika

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