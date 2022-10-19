Düzce haberleri! Düzce'deki Çocuk Üniversitesi eğitime başladı - Son Dakika
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Düzce haberleri! Düzce'deki Çocuk Üniversitesi eğitime başladı

19.10.2022 16:44
Düzce haberleri! Düzce'deki Çocuk Üniversitesi eğitime başladı

Düzce haberleri... Düzce'de çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine destek vermek amacıyla açılan Çocuk Üniversitesi dersbaşı yaptı.

Düzce'de çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine destek vermek amacıyla açılan Çocuk Üniversitesi dersbaşı yaptı.

Düzce Belediyesince atıl durumda olan binanın tekrardan onarılarak eğitim merkezine çevrilmesinin ardından 5-14 yaş grubu arasındaki çocuklar eğitime başladı.

Çocuk Üniversitesinde 36 farklı branşta 610 öğrenci ders görecek. Merkezde 7-14 yaş grubundaki çocuklar 28, 5-6 yaş grubundaki çocuklar ise 8 branşta haftanın 6 günü eğitim alacak.

İlk eğitim gününde öğretmenleriyle tanışan öğrenciler, zihinsel ve fiziksel aktivitelerin olduğu atölyelere katılarak dersliklerini tanıdı.

Merkezin faaliyeti, eğitim ve öğretim yılı içerisinde devam edecek.

Kaynak: AA
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Düzce, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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