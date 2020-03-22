DÜZCE Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 7 yaralı

DÜZCE'de, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Elmacık Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Geçtiler idaresindeki 34 BPN 174 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Geçtiler, araçta bulunan Dilşah, çocukları Fatih ve Ayşe Geçtiler ile Erdal, Meral ve Sevim Aytekin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.