Düzce Hafif Ticari Araca Çarpan Otomobil Takla Attı 4 Yaralı
2 saat önce
Hafif ticari araca çarpan otomobil takla attı 4 yaralıDüzce'de, yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca çarpan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hafif ticari araca çarpan otomobil takla attı 4 yaralı Düzce
'de, yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca çarpan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu
Kervan mevkiinde meydana geldi. Mücahit Midi idaresindeki 81 AY 851 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 54 BC 843 plakalı hafif ticari araca çarparak takla attı. Kazada her iki araç kullanılmaz hale gelirken, otomobil sürücüsü Mücahit Midi ve otomobilde bulunan Kübra Durmuş (21), Doğan Doğankuş (17) ve Yeter Durmuş(17) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:51 Kaynak: DHA
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