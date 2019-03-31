Düzce Hasta Yatağından Kalkıp Oy Kullanmaya Gitti
1 dakika önce
Hasta yatağından kalkıp oy kullanmaya gittiDüzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Sinezer Ballı (78), hasta yatağından kalkarak evde bakım hizmetleri personeli eşliğinde oyunu kullandı.
Hasta yatağından kalkıp oy kullanmaya gitti
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Sinezer Ballı (78), hasta yatağından kalkarak evde bakım hizmetleri personeli eşliğinde oyunu kullandı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisinde solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören Sinezer Ballı, hastane yönetimine oy kullanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi evde bakım hizmetleri personelini görevlendirdi. Hastaneden görevliler eşliğinde çıkarılan Sinezer Ballı, Beyciler İlkokulu'ndaki 1064 nolu sandıkta oy kullandı. Oy kullanma işlemini gerçekleştiren Sinezer Ballı, daha sonra tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.
Sinezer Ballı, 78 yaşındayım, hastanede tedavi görüyorum. Oy kullandım, hastaneye geri dönüyorum. dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:14 Kaynak: DHA
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