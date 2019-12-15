Düzce-hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Düzce-hayallerini gerçekleştirdi

6 saat önce

Hayallerini gerçekleştirdiDüzce'de aşırı kiloları nedeniyle hayatı zorlaşan Seçil Horata(31), zayıflama hayalini gerçekleştirdikten sonra üniversite hayalini de gerçekleştirdi.

Hayallerini gerçekleştirdi

Düzce'de aşırı kiloları nedeniyle hayatı zorlaşan Seçil Horata(31), zayıflama hayalini gerçekleştirdikten sonra üniversite hayalini de gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü'nü kazanan Seçil Horata ders sınavlarına giriyor.

Düzce'de 3 çocuğu ile yaşayan ve hayallerini tek tek gerçekleştiren Seçil Horata'nın, aşırı kiloları nedeniyle hayatı zorlaştı. 170 kilo olan Seçil Horata, kilo vermeye karar vererek 87 kiloya düştü. 1 yıl önce tüp mide ameliyatı olan Seçil Horata, 83 kiloya düştü. Erken yaşta evlendirilen ve en büyük isteği olan lise ve üniversite okuyamayan Seçil Horata ilk olarak açık liseyi bitirdi. Ardından girdiği üniversite sınavlarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğetim Fakültesi'nin 4 yıllık maliye bölümünü kazandı. İkinci sınıf öğrencisi olan Seçil Horata, bugün ders sınavına girdi.

Hafta sonu yapılan Anadolu Üniversitesi'nin sınavlarına çocukları Berat, Azat ve Ceyda Uslu ile gelen Seçil Horata, 'Benim birçok hayalim vardı. Hayallerimi gerçekleştirmeye kilo vererek başladım. O benim için dönüm noktası oldu ve şu anda hayallerimi gerçekleştirmeyi devam ediyorum. Üniversiteyi kazandım, sınavlarım da gayet başarılı geçiyor. Çocuklarımla beraber ders çalışıyoruz. Ancak çok istekliyim. Araştırmayı seviyorum, çocuklarıma yardım ederken kendim de bir yandan derslerime çalışıyorum. Onlara örnek olmak en önemlisiydiö dedi.

Seçil Horta'nın çocukları da anneleri gibi üniversiteyi kazanarak iyi bir meslek sahibi olmak istediklerini ve anneleri ile gurur duyduklarını söyledi.

Düzce-hayallerini gerçekleştirdi

Anadolu Üniversitesi, Maliye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:44 Kaynak: DHA
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