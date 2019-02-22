Son Dakika Haberleri: Düzce İçinde Terk Edilmiş Bebek Olduğu Sanılan Pusetten, Bebek Kıyafetleri Çıktı

Düzce İçinde Terk Edilmiş Bebek Olduğu Sanılan Pusetten, Bebek Kıyafetleri Çıktı

44 dakika önce

İçinde terk edilmiş bebek olduğu sanılan pusetten, bebek kıyafetleri çıktıDÜZCE'de, bebek bakım ve emzirme kabini önünde unutulan bebek pusetinde bebek olabileceğini düşünenler polise haber verdi.

İçinde terk edilmiş bebek olduğu sanılan pusetten, bebek kıyafetleri çıktı

DÜZCE'de, bebek bakım ve emzirme kabini önünde unutulan bebek pusetinde bebek olabileceğini düşünenler polise haber verdi. Polis, içerisinde bebek kıyafetleri bulunan puseti unutulduğunu düşünerek belediyenin güvenlik görevlilerine verdi.

Olay akşam saatlerinde, Cedidiye Mahallesi Belediye Meydanı'nda meydana geldi. Cedidiye Camii'nde namaz kılan vatandaşlar, bebek bakım ve emzirme kabini önünde bebek puseti olduğunu fark etti. Puset içinde bebek olabileceğini düşünen vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, puset içerisinde bebek eşyaları olduğunu belirledi. Puset alınarak unutulma ihtimaline karşı Düzce Belediyesi içerisinde bulunan güvenlik görevlilerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:36 Kaynak: DHA

Düzce Belediyesi, Polis, 3. Sayfa
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