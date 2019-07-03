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DÜZCE İcradan satılan arazisini alan kişiyi ve oğlunu vurdu

58 dakika önce

İcradan satılan arazisini alan kişiyi ve oğlunu vurduDüzce'de, K.B. icra yoluyla satılan arazisini satın alan Mehmet Bakan ve oğlu Ali Bakan'ı tüfekle ateş ederek vurdu.

DÜZCE İcradan satılan arazisini alan kişiyi ve oğlunu vurdu, System.String[]
İcradan satılan arazisini alan kişiyi ve oğlunu vurdu
Düzce'de, K.B. icra yoluyla satılan arazisini satın alan Mehmet Bakan ve oğlu Ali Bakan'ı tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan baba ile oğlu tedavi altına alınırken, kaçan K.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Düzce Nasırlı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.B.'nin borçları nedeniyle arazisi icra yoluyla satışa çıktı. Mehmet Bakan araziyi satın aldı. Mehmet Bakan oğlu Ali Bakan ile birlikte sabah saatlerinde bahçenin otlarını biçmeye gitti. Mehmet ve Ali Bakan'ı arazide gören K.B., tüfekle baba ve oğluna ateş etmeye başladı. Mehmet Bakan başına aldığı saçmalarla, oğlu Ali Bakan ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Etrafta bulunan kişilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri baba ve oğluna ilk müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan baba ve oğlu tedavi altına alındı.
Jandarma olayın ardından kaçan K.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:30 Kaynak: DHA
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