Son Dakika Haberleri: Düzce İGM ekim ayı toplantıları başladı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce İGM ekim ayı toplantıları başladı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının birinci birleşiminde sekiz gündem maddesi görüşüldü.

Düzce İGM ekim ayı toplantıları başladı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının birinci birleşiminde sekiz gündem maddesi görüşüldü.


Düzce İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının birinci birleşimi Meclis Başkanı Çiğdem Günal başkanlığında, İl Genel Meclis Toplantı salonunda yapıldı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda katip üye Hasan Ergin tarafından bir önceki karar özetlerini kapsayan tutanaklar okundu onaylandı. Ardından gündem maddelerine geçildi. İl Özel idaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nün bulunan 16 bin TL ödeneğin ihtiyacın niteliğinin değişmesinden dolayı Destek Hizmetleri Müdürlüğü aktarılması talebi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Valilikten gelen teklifler görüşülerek ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi. - DÜZCE

Düzce İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan yeni sezon açılışı! Erdoğan ayakta alkışladı
Günlük burç yorumları 1 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Cemal Kaşıkçı cinayetinde kan donduran ses kaydı: Güldüklerini duyabiliyorsunuz Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde iki grup arasında çatışma çıktı: Ortalık savaş alanına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:20:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce İGM ekim ayı toplantıları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]