Son Dakika Haberleri: Düzce İGM üyelerinden Düzcespor'a destek
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Düzce İGM üyelerinden Düzcespor'a destek

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Türkiye Spor Toto 3. Lig 2. grupta mücadele eden Düzcespor'a Düzce İl Genel Meclis üyeleri kombine alarak destek oldular.

Düzce İGM üyelerinden Düzcespor'a destek, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 3. Lig 2. grupta mücadele eden Düzcespor'a Düzce İl Genel Meclis üyeleri kombine alarak destek oldular.


3 lig ikinci gurupta mücadele eden Düzcespor'a İGM'den destek geldi. Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve İl Genel Meclis Üyeleri Düzcespor kombine bileti alarak takımın yanında olduklarını ifade gösterdiler. Günal "Kampanyaya destek veriyoruz. Tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz" dedi. - DÜZCE

Meclis Başkanı, Türkiye, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
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