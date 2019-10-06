Düzce İGM üyelerinden Düzcespor'a destek
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DÜZCE(İHA) – Türkiye Spor Toto 3. Lig 2. grupta mücadele eden Düzcespor'a Düzce İl Genel Meclis üyeleri kombine alarak destek oldular.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 3. Lig 2. grupta mücadele eden Düzcespor'a Düzce İl Genel Meclis üyeleri kombine alarak destek oldular.
3 lig ikinci gurupta mücadele eden Düzcespor'a İGM'den destek geldi. Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve İl Genel Meclis Üyeleri Düzcespor kombine bileti alarak takımın yanında olduklarını ifade gösterdiler. Günal "Kampanyaya destek veriyoruz. Tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz" dedi. - DÜZCE
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