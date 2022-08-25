Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında makineye sıkışan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Düzce 1. OSB'de geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bekir Ayvenli (44) isimli işçi çalıştığı sırada bir anlık dalgınlıkla makineye kapıldı. Durumu fark eden diğer işçiler müdahale ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundular. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE