Motosiklet sürücülere sıkı denetim - Son Dakika
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Motosiklet sürücülere sıkı denetim

10.08.2022 10:38
Motosiklet sürücülere sıkı denetim

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, trafiğe kapalı olan İstanbul Caddesinde motorlu taşıtlara yönelik denetimleri sıklaştırıldı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddenin belirli bölgelerinde denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, uyarılarda da bulunuldu.

Esnaf ise İstanbul Caddesinde yapılan denetimlerden memnun olduklarını ekiplere iletti. - DÜZCE

YORUMLAR
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Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi Kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi İtfaiye binası yeni yerine taşındı İtfaiye binası yeni yerine taşındı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücülere sıkı denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet sürücülere sıkı denetim - Son Dakika
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