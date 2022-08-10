Esnaf ise İstanbul Caddesinde yapılan denetimlerden memnun olduklarını ekiplere iletti. - DÜZCE

Ekipler, trafiğe kapalı olan İstanbul Caddesinde motorlu taşıtlara yönelik denetimleri sıklaştırıldı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddenin belirli bölgelerinde denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, uyarılarda da bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet sürücülere sıkı denetim - Son Dakika

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