Ağaca çıkan kedi, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Ağaca çıkan kedi, ekipleri harekete geçirdi

27.08.2022 10:29
Ağaca çıkan kedi, ekipleri harekete geçirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ağaca çıkan ve kurtarmak için çalışma yapan itfaiye ekiplerinden kaçmak isteyen kedi beton zemine düştü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ağaca çıkan ve kurtarmak için çalışma yapan itfaiye ekiplerinden kaçmak isteyen kedi beton zemine düştü. Yaralı hali ile kaçmaya çalışan kedi için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan kedi, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi girişinde bulunan bir ağaçta meydana geldi. Sokak kedisinin ağaca çıktığını ve inemediğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, merdiven ile ağaca yaklaşınca kedi bulunduğu yerden daha üst sıralara kaçtı. İnce dalın üzerine kadar kaçan kedi, yaklaşık 10 metreden beton zemine düşüp yaralandı. Kaçmaya başlayan kediyi kurtarmak için yoğun mücadele veren ekiplere, hırçın bir şekilde karşılık veren kedi uzun uğraşlar sonucunda yakalandı. Kalça kısmında kırıklar ve kanamalar olduğu belirlenen sokak kedisinin hayatta tutmak için ekipler zamanla yarıştı. Apar topar kutuya konulan kedi, veteriner işleri müdürlüğüne teslim edildi. Ameliyata alınan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

mevlana, İtfaiye, Düzce, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaca çıkan kedi, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağaca çıkan kedi, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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