Apartmanın girişinde kan gören vatandaşların ihbarı polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Apartmanın girişinde kan gören vatandaşların ihbarı polisi alarma geçirdi

10.08.2022 17:31
Apartmanın girişinde kan gören vatandaşların ihbarı polisi alarma geçirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir apartmanın girişinde kan gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir apartmanın girişinde kan gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada genç bir kadının kendini bıçakla yaralaması sonucu hastaneye başvurduğu belirlendi.

Olay, öğleden sonra Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmana girmek isteyen vatandaş yerde kan görünce polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaptığı esnada apartmanın ikinci katında oturan R.K.D. isimli kadın Düzce Devlet Hastanesine bıçaklanmış olarak başvuruda bulundu. Her iki bacağının da baldır bölgesinden bıçak darbeleri alan kadın için polis ekipleri harekete geçti. Apartman girişinde olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme yaparken, hastanede de R.K.D. ile polis ekipleri görüşme sağladı. Yapılan görüşmede genç kadın sinir krizleri geçirdiğini ve bir anda baldırlarına bıçak sapladığını dile getirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanın girişinde kan gören vatandaşların ihbarı polisi alarma geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apartmanın girişinde kan gören vatandaşların ihbarı polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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