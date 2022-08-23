Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle seyir halinde olan ve yemek yiyen 68 yaşındaki İrfan Güler, dengesini kaybederek düştü. Başını taşa çarpan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bisiklet üzerinde yemek yerken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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