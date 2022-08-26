Topallayarak giren dilenci koşarak çıktı - Son Dakika
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Topallayarak giren dilenci koşarak çıktı

26.08.2022 12:58
Topallayarak giren dilenci koşarak çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de duygu sömürüsü yaparak vatandaşların dini duygularını istismar eden ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıs topallayarak girdiği karakoldan koşarak çıktı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de duygu sömürüsü yaparak vatandaşların dini duygularını istismar eden ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıs topallayarak girdiği karakoldan koşarak çıktı. Şahsın üzerinden ise 896 TL para çıktı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayağına taktığı aparat ile engelli olduğunu iddia eden şahsın foyasını karakolda ortaya çıkardı. Düzce Akçakoca karayolunda trafik ışıklarında 'Bir Babanın Feryadı' başlıklı gazete kupürü ve ayağına taktığı aparat ile engelli görüntüsü vererek duygu sömürüsü yapan dilencinin engelli olmadığı belirlendi. Sahte dilencinin üzerinden çıkan gazete kupüründeki babanın da kendisi olmadığı incelemeler sonucunda ortaya çıktı.

Zabıta Karakoluna götürülen sahte engelli dilenci, uzun uğraşlar sonucu ayağındaki aparatı çıkararak Zabıtaya teslim etti. Sahte dilenci topallayarak girdiği karakoldan ise koşarak çıktı.

Karabük'ten Düzce'ye gelerek insanların iyi niyetlerini suiistimal sahte dilenciye Kabahatler Kanuna göre cezai işlem uygulandı.

Üzerinden çıkan 896 TL paralara da kamulaştırılmak üzere el konuldu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Zabıta, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Topallayarak giren dilenci koşarak çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Topallayarak giren dilenci koşarak çıktı - Son Dakika
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