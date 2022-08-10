DÜZCE (İHA) – Düzce'de kamyon ve çekicilere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, çekicilere yüklü olan malzemeleri güvenli olarak sabitlemeyen sürücülere ceza yazıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyon ve çekicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. D-100 Karayolu Sakarya istikametinde gerçekleştirilen denetimlerde kamyon ve çekicilerin yanı sıra binek araçlarda kontrol edildi. Özellikle çekicilerin dorselerinde yüklü olan malzemelerin güvenli olarak sabitlenip sabitlenmediğe bakan ekipler, malzemeleri düzgün sabitlemeyen, fazla yük alan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Ekiplerin denetimlere devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE