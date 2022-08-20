Düzce'de 91 taklit ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de 91 taklit ürün ele geçirildi

20.08.2022 10:05
Düzce'de 91 taklit ürün ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri 4 iş yerine imitasyon malzemelere yönelik yapılan çalışmada 91 adet imitasyon ürün ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri 4 iş yerine imitasyon malzemelere yönelik yapılan çalışmada 91 adet imitasyon ürün ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmada İl merkezinde 4 işyerinde yapılan aramada; muhtelif markalarda 91 adet taklit (imitasyon) malzeme ele geçirildi. 4 işyerinin yetkilileri hakkında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemlere başlatıldı. - DÜZCE

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AK Parti Düzce'de merkeze bağlı köyleri geziyor AK Parti Düzce'de merkeze bağlı köyleri geziyor Minik yüreklerden büyük destek Minik yüreklerden büyük destek
Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de 91 taklit ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 91 taklit ürün ele geçirildi - Son Dakika
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