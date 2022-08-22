Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; 77 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce'de torbacı operasyonu - Son Dakika

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