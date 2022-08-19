Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 3 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 125 gram metamfetamin, 15 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam pipo, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polisten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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