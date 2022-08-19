Polisten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Polisten uyuşturucu operasyonu

19.08.2022 17:14
Polisten uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Şahıslarla birlikte metamfetamin, esrar ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 3 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 125 gram metamfetamin, 15 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam pipo, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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