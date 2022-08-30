Asansör zemine çakıldı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Asansör zemine çakıldı: 1 yaralı

30.08.2022 14:32
Asansör zemine çakıldı: 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yük taşıma asansörünün zemine çakılması sonucu 1 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yük taşıma asansörünün zemine çakılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçenin Yeşil Mahalle mevkiinde bulunan bir tekstil fabrikasına öğle yemeği getiren Muhammet D. (45), atölyenin yük asansörüne yemekleri yerleştirdi. Daha sonra asansöre binerek yukarı çıkmak isteyen Muhammed D., asansörle birlikte zemine çakıldı. Sesi duyan vatandaşlar hemen tekstil atölyesinin girişine gelerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, asansörün altında kalan şahsı itfaiyenin yardımı ile çıkarttı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Düzce Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Kabak tarlasında yangın çıktı Kabak tarlasında yangın çıktı Düzce'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı Düzce'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Kaynak: İHA

Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansör zemine çakıldı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:19 Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip
14:15 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek
13:48 Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
12:41 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı: Allah'a inanmayı seçiyorum
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
12:08 İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 14:32:44. #1.12#
SON DAKİKA: Asansör zemine çakıldı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement