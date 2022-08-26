Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada; 25 gram metamfetamin maddesi, 4 gram sentetik kannabinoid maddesi, 7 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 230 TL para ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu satıcısı polisin operasyonu ile yakalandı - Son Dakika

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