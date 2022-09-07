İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı - Son Dakika
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İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı

07.09.2022 00:57
İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde patlayan su hattından fışkıran sular bir apartmanın ikinci katına kadar yükseldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde patlayan su hattından fışkıran sular bir apartmanın ikinci katına kadar yükseldi. Fışkıran sular nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde gece saatlerinde Ayazlı Mahallesi'ne su taşıyan içme suyu hattı Ereğli Caddesi üzerinde patladı. Patlamanın şiddetiyle içme suyu hattındaki sular bir apartmanın ikinci katına kadar çıktı. Apartmanın iki katı sular altında kalırken, apartman sakinleri de kendini dışarı attı. Pijamalarıyla sokağa dökülen apartman sakinleri, belediye ekiplerinin suyu kesmesiyle rahat nefes alırken hattın 8 defa aynı yerden patladığı öğrenildi.

Ayrıca patlayan su hattı nedeniyle sokak da sular altında kaldı. Belediye ekipleri içme suyu hattındaki patlağın yerini tespit ederek onarım çalışması başlattı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Akçakoca, Ereğli, Düzce, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı - Son Dakika

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