Sabah girdiği denizden cesedi çıkarıldı - Son Dakika
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Sabah girdiği denizden cesedi çıkarıldı

19.08.2022 14:58
Sabah girdiği denizden cesedi çıkarıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde denize giren 62 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde denize giren 62 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçılar öğle saatlerinde denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan şahsı kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden şahsın, 62 yaşındaki Servet Tekin olduğu belirlendi.

Tekin'in sabah saatlerinde Çuhallı Plajı'ndan denize girdiği, ardından gözden kaybolduğu öğrenildi. Servet Tekin'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sabah girdiği denizden cesedi çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabah girdiği denizden cesedi çıkarıldı - Son Dakika
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