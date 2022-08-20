Traktör kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Traktör kazasında 2 kişi yaralandı

20.08.2022 10:37
Traktör kazasında 2 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Boğaziçi beldesinde sabah saatlerinde yaşanan traktör kazasında 2 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Boğaziçi beldesinde sabah saatlerinde yaşanan traktör kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Boğaziçi Beldesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere Dokuzpınar Mahallesi mevkisinde meydana gelen traktör kazasında R. T. (43) ile Y. M. (13) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralananlara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Düzce'de 91 taklit ürün ele geçirildi Düzce'de 91 taklit ürün ele geçirildi AK Parti Düzce'de merkeze bağlı köyleri geziyor AK Parti Düzce'de merkeze bağlı köyleri geziyor
Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 10:38:07. #1.12#
SON DAKİKA: Traktör kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement