Kaza Boğaziçi Beldesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere Dokuzpınar Mahallesi mevkisinde meydana gelen traktör kazasında R. T. (43) ile Y. M. (13) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralananlara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Traktör kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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