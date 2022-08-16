Parmak izi ele verdi - Son Dakika
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Parmak izi ele verdi

16.08.2022 19:46
Parmak izi ele verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisini parmak izi ele verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisini parmak izi ele verdi.

Çilimli ilçesinde E.Y. isimli şahıs ait yaz aylarında kullandığı evin üst katında bulunan odadan çim biçme makinesi ile motorlu testeresinin çalındığını bildirdi. Olayla ilgili olarak Çilimli İlçe Jandarma ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından alınan parmak izlerinin analiz sonucunda S.K. isimli şahsa ait bir adet parmak izi tespit edildi. Ekipler, alınan adli arama kararına istinaden şüpheli S.K.'nin evinde ve çevresinde arama yaparak şahsı gözlem altına aldı. Şahsın evinde yapılan aramada 1 adet av tüfeği ele geçirilirken şüpheli şahıs alınan ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Çilimli, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parmak izi ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parmak izi ele verdi - Son Dakika
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