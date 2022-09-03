Vali Atay, çalışmalar hakkında bilgiler aldı - Son Dakika
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Vali Atay, çalışmalar hakkında bilgiler aldı

03.09.2022 13:26
Vali Atay, çalışmalar hakkında bilgiler aldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Emniyet ve Jandarmaya ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Emniyet ve Jandarmaya ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Atay, "Jandarma ve Polisimizin suç ve suçlularla etkin bir biçimde mücadelesi gayret ve çabaları, her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Vali Cevdet Atay, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Atay, Emniyet Müdürlüğü görev alanında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ardından ziyaret ettiği Alay Komutanlığına geçen Vali Atay'ı İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve Şube Komutanları karşıladı. Cevdet Atay burada bir süre askerlerle sohbet etti, ziyaretin anısına Şeref Defterini imzaladı.

Vali Atay, polis ve jandarmanın suç ve suçlularla mücadelesinin taktirin üzerinde olduğunu belirterek "Bir taraftan milletimizin can ve mal güvenliğini sağlarken diğer taraftan vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini, her türlü tehdit ve endişeden uzak bir şekilde rahatça kullanabilmesi için, kendilerine verilen yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, suç ve suçlularla etkin bir biçimde mücadele eden güvenlik güçlerimizin gayret ve çabaları, her türlü takdirin üzerindedir. Düzce ilimizde de halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamasını sağlamak adına fedakarca görev yapan jandarmamız ve polisimiz, her zaman halkla iç içe olmaya özen göstermekte. Gerek güvenliğin sağlanmasında, gerekse suç ve suçluyla mücadele edilmesinde polisimize desteğini esirgemeyen saygıdeğer Düzce halkına, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Atay, çalışmalar hakkında bilgiler aldı - Son Dakika

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