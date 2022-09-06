Ukraynalı tır şoförü hastanelik oldu - Son Dakika
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Ukraynalı tır şoförü hastanelik oldu

06.09.2022 14:01
Ukraynalı tır şoförü hastanelik oldu

DÜZCE(İHA) – Ukrayna'dan Düzce'deki bir fabrikaya ürün almak için gelen tır şoförü, düşerek hastanelik oldu.

DÜZCE(İHA) – Ukrayna'dan Düzce'deki bir fabrikaya ürün almak için gelen tır şoförü, düşerek hastanelik oldu.

Olay, Düzce ikinci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir cam fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ukrayna'dan cam almak için Düzce'ye gelen Yerokhin Valerii isimli tır şoförü, tırın dorsesini açmaya çalışırken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Tır şoförünün yerde yattığını gören işçiler hemen 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundular. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı tır sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ukrayna, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalı tır şoförü hastanelik oldu - Son Dakika

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