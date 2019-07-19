Son Dakika Haberleri: DÜZCE İHH ekibi Akcakoca da selin vurduğu bölgeleri havadan görüntüledi
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DÜZCE İHH ekibi Akcakoca da selin vurduğu bölgeleri havadan görüntüledi

20 dakika önce

DÜZCE İHH ekibi Akcakoca da selin vurduğu bölgeleri havadan görüntüledi.

DÜZCE İHH ekibi Akcakoca da selin vurduğu bölgeleri havadan görüntüledi
DÜZCE İHH ekibi Akcakoca da selin vurduğu bölgeleri havadan görüntüledi
İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:53 Kaynak: DHA
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