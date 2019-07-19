DÜZCE İHH ekibi Akcakoca da selin vurduğu bölgeleri havadan görüntüledi
20 dakika önce
DÜZCE İHH ekibi Akcakoca da selin vurduğu bölgeleri havadan görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:53 Kaynak: DHA
DÜZCE İHH
ekibi Akcakoca da selin vurduğu bölgeleri havadan görüntüledi
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