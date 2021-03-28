DÜZCE İhtiyar Delikanlılar, Kafkas otantik müziğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

DÜZCE İhtiyar Delikanlılar, Kafkas otantik müziğini yaşatmaya çalışıyor

28.03.2021 09:54
DÜZCE İhtiyar Delikanlılar, Kafkas otantik müziğini yaşatmaya çalışıyor, System.String[]

İhtiyar Delikanlılar, Kafkas otantik müziğini yaşatmaya çalışıyorDÜZCE'de yaşları 60 ile 70 arasında değişen Kafkas kökenlilerden oluşan 'İhtiyar Delikanlılar?

İhtiyar Delikanlılar, Kafkas otantik müziğini yaşatmaya çalışıyor

DÜZCE'de yaşları 60 ile 70 arasında değişen Kafkas kökenlilerden oluşan 'İhtiyar Delikanlılar? grubu yöreye özel otantik müziği ve oyunları yaşatmak için çalışıyor. Ellerine aldıkları tahta parçaları ve armonika ile ritim tutturan ihtiyarlar, ayrıca ?Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları? listesine alınarak yaptıkları müziğin kültürel miras olduğunu tescilledi. Düzce'de yaşayan Abhaz ve Çerkesler uzun yıllardır kendi kültürlerine ait müzik ve oyunları yaşatabilmek için çaba harcıyor. Bu çerçevede yaşları 60 ile 70 arası değişen ve kendilerine ?İhtiyar Delikanlılar? adını veren 15 kişilik grup sadece tahta parçaları, armonika ve söyledikleri varada adı verilen şarkılarla kültürlerine ait müzikleri ve oyunları yaşatmaya çalışıyor. Tahta parçaları ile ritim tutularak çalınan hareketli parçalarla birlikte grupta solist olarak bulunan Kafkas dilinde varada söyleyerek bir kadın ve bir erkeğin oyun oynamasını sağlıyor. Uzun yıllardır yaşatılmaya çalışılan kültürel müzik ve oyunu çalıp oynayanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan başvurularla 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları? listesine alındı. Bu sayede çalınan müzikler ile oyunlar ilerleyen nesillere rahatça aktarılabilecek. İhtiyar Delikanlılar gurubunun kurucusu ve solisti Aykut Kap, 'Sürgün tarihinden sonra bizimle birlikte buraya gelen dedelerimizin getirdiği bu oyun ve müzik devam ettiriliyor. Mızıka olmadan, armonika olmadan o tarihlerde bile tahta, sopa ve söylenen varada ile bir ritim yakalanır ve bununla ayak hareketleri uyumlu olan bir kadın ve bir erkek tarafından oynanan oyundur. Apsuva koşara, Abhaz diliyle söylendiğinde veya Adige dilinde ise leperüj denir. Ayak üstü oyun anlamına gelir. Biz bunu yaşatmak içinde çocukluğumuzdan bu yana cemiyetlerde, düğünlerde yada eğlencelerde sürekli oynarız. Ekibin yaş ortalaması hemen hemen 70. Bu anlamda da 15 yıl önce grubumuz isimlendirildi. İhtiyar Delikanlılar denildi. Bu ekipte olanlar hem kültürümüzü yaşatma hem de kendini motive etmek için ekipte yer alıyor. Kültürün yaşaması için Kültür Bakanlığı'na başvurumuz vardı kabul edildi. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı aldık. Bizim hedefimiz UNESCO'nun listesine girebilmek. Kültürel anlamda bir marka olursak bu ebediyen yaşayacak demektir. Dünya'da ki bütün diller ve kültürler yaşamalı bunun yanında bizim kültürümüzde yaşamalı.' dedi.

'SADECE TAHTA PARÇALARI VE ARMONİKA KULLANILIYOR? Kültürel oyunda müziğin ortaya çıkması için sadece tahta parçaları ve armonika kullanıldığını dile getiren Kap, ?Enstürman olarak ana ensütrmanımız tahta ve sopadır. Adige dilinde peçek denir. Abhaz dilinde de ahualaba denir. Birde bunun yanında varada söyleriz. Ona uygun söylediğimiz kelimeler oyun oynayan kadını ve erkeği motive eder. Yanında da 100 yıldan fazladır var olan armonikalar vardır. Grubumuz 15 kişiden oluşuyor. 10 erkek 5 kadından oluşuyor. Fazlası bizim motivasyonumuzu ve ritmimizi bozabilir çünkü kontrol altında olması zorlaşıyor.? diye konuştu.

DÜZCE İhtiyar Delikanlılar, Kafkas otantik müziğini yaşatmaya çalışıyor
DÜZCE İhtiyar Delikanlılar, Kafkas otantik müziğini yaşatmaya çalışıyor
DÜZCE İhtiyar Delikanlılar, Kafkas otantik müziğini yaşatmaya çalışıyor
DÜZCE İhtiyar Delikanlılar, Kafkas otantik müziğini yaşatmaya çalışıyor

oyunlar, Müzik, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜZCE İhtiyar Delikanlılar, Kafkas otantik müziğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika


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