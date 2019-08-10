Son Dakika Haberleri: DÜZCE İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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DÜZCE İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

5 dakika önce

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıDÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Düzce Yığılca yolunun Aksu mevkiinde meydana geldi. Recep Akıncı (21) idaresindeki 41 KP 767 plakalı otomobil ile Müslüm Engin idaresindeki 06 GD 6266 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Recep Akıncı olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde bulunan ölen sürücü ile aynı isme sahip Recep Akıncı, Ferdi İnci, Fevzi İnci ile diğer otomobil sürücüsü Müslüm Engin ve araçta bulunan Engin Güzel yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada araç içinde sıkışan Recep Akıncı'nın cenazesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
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