Düzce İki katlı boş ev alev alev yandı - Son Dakika

Düzce İki katlı boş ev alev alev yandı
İki katlı boş ev alev alev yandıDÜZCE'nin Yaka Köyü'nde kullanılmayan 2 katlı ev çıkan yangında büyük hasar gördü.
İki katlı boş ev alev alev yandı
DÜZCE'nin Yaka Köyü'nde kullanılmayan 2 katlı ev çıkan yangında büyük hasar gördü.
Yangın akşam saatlerinde Düzce'ye bağlı Yaka Köyü'nde meydana geldi. Aydın K.?ye ait 2 katlı kullanılmayan evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alev alev yanan evi söndürdü. Ev hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:17 Kaynak: DHA
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