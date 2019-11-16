Düzce ikinci kabak ve kestane şenliği yapılıyor

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi işbirliğiyle ile bu yıl 2. Düzenlenecek "Düzce Kabak ve Kestane Şenliği" tarihi belirlendi. Kent Konseyince yapılan toplantıyla Şenliğin 29-30 Kasım-01 Aralık 2019 tarihlerinde Belediye Meydanında yapılmasına karar verildi.



Düzce Valiliği Düzce Belediyesi Kent Konseyi ve Düzce Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek şenlik öncesi toplantı yapılarak Kent Konseyi Kadın meclisince düzenlenecek "Düzce Kabak ve Kestane Şenliği" için tarih belirlendi. Ot festivali için ön hazırlıklara başlanmasını kararı da alındı. Düzce kabak ve Kestane şenliği kapsamında kabak ve kestaneden yapılan çeşitli yemekler arasında yarışmalar düzenlenecek. Ziyaretçiler müzikli eğlencenin yanı sıra kurulan stantlarda Düzce'nin tescilli ürünlerini tanıma fırsatı bulacak. Kabak ve kestaneden yapılacak tatlı ve tuzlu çeşitlerden oluşan yemekler ziyaretçilere ikram edilecek. Şenliğe tüm Düzceliler davet edildi. - DÜZCE