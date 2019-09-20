Düzce İl Emniyet Müdürü değişti
2 saat önce
Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Düzce İl Emniyet Müdürü değişti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Düzce İl Emniyet Müdürü değişti.
Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, Batman İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan Düzce İl Emniyet Müdürü oldu. - DÜZCE
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