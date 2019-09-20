Son Dakika Haberleri: Düzce İl Emniyet Müdürü değişti
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Düzce İl Emniyet Müdürü değişti

2 saat önce

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Düzce İl Emniyet Müdürü değişti.

Düzce İl Emniyet Müdürü değişti, System.String[]

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Düzce İl Emniyet Müdürü değişti.


Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, Batman İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan Düzce İl Emniyet Müdürü oldu. - DÜZCE

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hüseyin Deniz, Gazeteler, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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