Düzce İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde sandıktan çıkarak Belediye meclisine ve İl Genel Meclisi'ne girmeye hak kazanan isimler yapılan törenle mazbatalarını aldı. Düzce
İl Seçim Kurulunda yapılan mütevazi törene AK Parti
il Başkanı Mustafa Keskin
, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Hasan Şengül ile seçilen il genel meclis üyeleri ile belediye meclis üyeleri katıldı.
AK Parti İl Genel Meclisi Merkez üyeleri; Dursun Ay, Hasan Aktürk
, Şükrü Sert, Musa Küçük
ve Çiğdem Günal, Çilimli
İl Genel Meclis Üyeleri; Osman İlhan
, Mustafa Özlü, Gölyaka
İl Genel Meclis Üyeleri; Fazlı Koç
, İbrahim Keleş
, Gümüşova
İl Genel Meclis Üyesi; Necmi Kurt
, Kaynaşlı
İl Genel Meclis Üyesi; Hasan Ergin
mazbatalarını Düzce'de aldılar. Akçakoca
İl Genel Meclis üyeleri Mustafa Ezer
, Sinan Cumhur ve Yığılca
İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Yılgın kendi ilçelerindeki seçim kurullarından mazbatalarını aldılar. MHP
İl Genel Meclis üyeleri merkez İsmail Arsal, Akçakoca Engin Özensel, Yığılca Ramazan Baltacı
, Gümüşova Murat Çağlar, Kaynaşlı Öner Yaman ile Cumayeri
Nazmi Çakıroğlu düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Düzce Belediye Meclisine seçilen AK Partili isimlerden Celal Kasapoğlu
, Hüdaver Gösterişli, Mesut Sancaklı, Cihat İnan, Ergin Çelikağ, Bayram Ali Kubilay, Güler Güneş, Erdem Akalın, Nurullah Yıldız, Leyla Ağan, Burak Coşkun
, Ahmet Çalışkan
, Oya Kocaman, İlknur Yıldırım, Hasan Gündem, İlknur Bahar, Cemil Aksoy
, Murat Aydın
ve Hasan Küçük
mazbatalarını aldılar.
Mazbatasını alan Düzce Belediyesi
eski Belediye Başkanı İl Genel Meclis üyesi Dursun Ay, "AK Parti İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri olarak mazbatalarımızı aldık. Düzce'mize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DÜZCE