Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına karşı mücadelesi devam ediyor. Bu çerçevede, şehrin çeşitli noktalarında yol emniyeti uygulaması yapan ekipler, 20 araç içerisinde bulunan 52 şahsı üzerinde 57 gram metamfetamin, kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 326 kök kenevir bitkisi, 4 uyuşturucu hap, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Kenevir, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce'de 51 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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