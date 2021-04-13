Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesinde yeni hizmete giren yoğun bakım ünitesini inceledi.
Yetkililerden bilgi alan Yılmaz, yaptığı açıklamada, Atatürk Devlet Hastanesi'nde 3 çeşit yoğun bakım ünitesi olduğunu belirterek, "16 yataklı 1. basamak, 36 yataklı 2. basamak, salgın sebebiyle oluşturulan 22 yataklı yeni geçici yetişkin yoğun bakım ünitesi dahil 29 yataklı 3. basamak yoğun bakım ünitelerimiz bulunmaktadır." dedi.
Yılmaz, incelemenin ardından hastaneden ayrıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz'dan yeni yoğun bakım ünitesinde inceleme - Son Dakika