DÜZCE İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURUP SELE KAPILAN OTOMOBİLİ ÇEKTİLER
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DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, ele ele tutuşanlar sel sularında yüzen otomobili tutarak garaja çekti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:05 Kaynak: DHA
DÜZCE'nin Akçakoca
ilçesinde, ele ele tutuşanlar sel sularında yüzen otomobili tutarak garaja çekti.
Akçakoca'da önceki gün yaşanan sel felaketinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda otomobil sel sularına kapılırken, vatandaşların araçlarını kurtarma çabaları kameralara yansıdı. Ele ele tutuşanlar sel sularında yüzen aracı iterek garaja doğru yönlendirdi.
SEZONU KAPADILAR
Akçakoca selden dolayı bazı işletmeler sezonu kapatmak zorunda kaldı. Sahil kenarında bulunan bazı otel ve kafeler büyük hasar gördü. Kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Bazı işletmeciler çevreye yayılan masa ve sandalyeleri toplamaya çalıştı. Bir otel ise büyük hasar gördü.
Bazı işyerleri ise su basan dükkanlarından kurtardıkları eşyaları tezgahlarda uygun fiyata satışa sundu. Vatandaşlar uygun fiyata satılan ürünlere ilgi gösterdi.
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