"Düzce İş Kulübü" için protokol imzalandı

Düzce'de, istihdam oluşturulması amacıyla kurulan "Düzce İş Kulübü"nün tanıtım toplantısı düzenlendi.

Düzce Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş., İŞKUR ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş birliğiyle kurulan kulübün belediye iş merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, özellikle dezavantajlı grupların gelişiminde büyük sonuçlar alınan ve gelecek adına büyük umutlar bağladıkları bir projenin açılışını yaptıklarını belirtti.

Kulübün fiziki yapısının bir standardı olmasını arzu ettiğini ve Düzce'de bu standardın ülke ortalamasının üzerinde olduğunu dile getiren Uzunkaya, "Şehrin tüm dinamikleri ile birlikteliği, sinerjisi ile kendini gösteriyor bu da bizi mutlu ediyor. Her yıl 90 bin iş veren ile yüz yüze araştırmalar yapıyoruz, sonuçlar ortada. Nisan ayında 493 işveren ile görüşme yaptık. İş gücü piyasasında 'torpili olmayana iş yok' diye bir şey yok. Düzceli işveren, yüzde 80 oranında pratik zeka ve çözüm üretme becerisine baktığını söylüyor. Bundan dolayı istihdam kurullarının asıl görevi bu buluşmayı sağlamaktır." diye konuştu.

Vali Zülkif Dağlı, kent için çok önemli bir ofisin açılışını gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "İstihdam gerçekten çok önemli. Düzce'mizde eski bakanımız ve şimdiki belediye başkanımız sayesinde ilimizde OSB'lerin sayısı 5'e yükseldi. Önümüzdeki süreçte nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Bunları da biz buralarda ve meslek okullarımızda yetiştirmek durumundayız. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yakında hayata geçireceğimiz, Milli Eğitim Bakanımızın katılımıyla 'Nitelikli İstihdam Geliştirme Merkezi' açılışımızı yapacağız. Hem iş gücünü hem öğrenci potansiyelini artıracağız. Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Belgesi veren ilk okul burası olacak." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de bundan sonra Düzce'de iş arayanların birinci adresinin 'Düzce İş Kulübü" olacağını belirterek, kulübün iş ve işçi arayanları bir araya getireceğini kaydetti.

İstihdam konusunda Düzcelilere gelecek 5 yılda 10 bin istihdam sağlayacaklarının sözünü verdiklerini anımsatan Özlü, "Sayın genel müdürüm bu sizin göreviniz değil zorlanmayın. Düzce'de sanayi parselleri var. Onları yatırımcılarla buluşturacağız. Düzce yatırım koordinasyon ofisimiz var. Ocak ayında İstanbul'da toplantı planladık. Bu toplantıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut ile Düzce'deki yatırım parsellerini sanayicilerle buluşturacağız. Bireysel çabamızla hepimiz birkaç kişiye iş bulabiliriz ama olmaz, sistematik bir şeklide yapılması lazım. Kurduğumuz yatırım ofisiyle bunu sağlayacağız. "şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

Toplantıya, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, TSO Başkanı Tuncay Şahin, Düzce İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.