Düzce-iş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce-iş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu - Son Dakika

Düzce-iş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu

11 dakika önce

İş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kaybolduDüzce'nin Gölyaka ilçesinde, dere yatağında çalışma yapan iş makinesi dereye yuvarlandı.

İş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dere yatağında çalışma yapan iş makinesi dereye yuvarlandı. Operatörün kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Gölyaka Saçmalıpınar Köyü'nde Aksu Deresi yatağında meydana gelen heyelan nedeniyle çalışma yapan iş makinesi, bugün öğle saatlerinde dereye devrildi. İş makinesi operatörü Muhammet Yılmaz, derenin sularına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi geldi. Ekipler, kaybolan operatörü bulmak için dere yatağı boyunca arama çalışması başlattı.

Düzce-iş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:27 Kaynak: DHA
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