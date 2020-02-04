Düzce iş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu-2 - Son Dakika

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Düzce iş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu-2
6 saat önce
Düzce İş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu-2.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:44 Kaynak: DHA
Düzce İş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu-2
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