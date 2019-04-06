Düzce İşçiler Birlik Olup 5 Çocuk Annesi İçin Ev Yaptılar
1 saat önce
İşçiler birlik olup 5 çocuk annesi için ev yaptılarDüzce İşçileri Yardımlaşma Derneği üyeleri, 5 çocuğu ile eski bir evde yaşayan Sevim Gürel'e (55) yeni ev yaptı.
İşçiler birlik olup 5 çocuk annesi için ev yaptılar Düzce
İşçileri Yardımlaşma Derneği üyeleri, 5 çocuğu ile eski bir evde yaşayan Sevim Gürel'e (55) yeni ev yaptı. İşçiler, evin yapımında da kendileri çalıştı.
Düzce İşçileri Yardımlaşma Derneği üyeleri, Kabalak Köyü'nde oturan ve 5 çocuğu ile 2 katlı ve çökmek üzere olan evde yaşayan Sevim Gürel'e ev yaptı. İşçiler kendi aralarında para toplarken, bazı iş insanları da destek verdi. Sevim Gürel'in evinin yanında bulunan inşaatın yapımı tamamlandı. İşçiler eve kum, kiremit ve tuğla taşırken, bazı kadın işçiler de evin boya işlerini yaptı.
Düzce İşçileri Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, Dernek olarak böyle bir ailenin zor durumda olduğunu öğrendik. Evin oturulacak durumda olmadığını gördük. Ancak evin yanında inşaat halinde bir ev daha vardı. Bu evi oturulacak hale getirmek için çalışmalara başladık. Evi, Düzce'de çalışan işçi arkadaşlarımızın yardımıyla bu hale getirdik. İnşallah birkaç gün içinde teslim edeceğiz. Harç karan, tuğla taşıyan, mutfak dolabı yapan arkadaşlarımız bize yardımcı oluyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar, teşekkür ediyorum dedi.
Evi yapılan Sevim Gürel ise mutlu olduğunu belirterek,Sağ olsunlar arkadaşlar durumumuzdan haberdar olmuşlar. Yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ev oturulmayacak durumdaydı. Çocukları bu yaşa çok zor getirdim. Ama artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum. İşçi arkadaşlar yetişti. Allah razı olsun diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:35 Kaynak: DHA
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