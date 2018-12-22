Düzce İşçiler Kendileri Yazdı Kendileri Oynadı
3 saat önce
Düzce'de bir fabrikanın işçileri iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek üzere hem yazıp hem oynadığı "İŞ'te Güvenlikö adlı tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.
Düzce
'de bir fabrikanın işçileri iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek üzere hem yazıp hem oynadığı "İŞ'te Güvenlikö adlı tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Düzce Belediyesi
Kültür Merkezi'nde işçiler tarafından yazılıp oynanan ve çalışma sırasında alınacak güvenlik tedbirlerinin anlatıldığı tiyatro oyununun ilk gösterimi, işçilerin ailelerine yapıldı. "İŞ'te Güvenlik" adlı oyun işçi alileri tarafından büyük beğeni topladı.
İşçilerin çalıştığı fabrikalarda İletişim Müdürü olarak görev yapan Gülbin Gayretlier Dülger, "Çalışanlarımızın hem yazdığı hem yönettiği hem oynadığı bir oyunu sahneliyoruz. İş güvenliği, bizim en önemli önceliğimiz. İnsan kaynağımızın da güvenliği ve sağlığı 1'inci önceliğimiz. Bu anlamda her sene çalışmalarımızı, iş güvenliği eğitimlerimizi ve tedbirlerini arttırıyoruz. Bugün sahnelenen oyun ise daha anlamlı, çünkü kendi içimizden çıkan bir oyun. Bugün ailelerimize sesleniyoruz ve iş güvenliğinin farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz" dedi.
Oyun, Düzce'de dönem dönem gösterime sunularak iş kazaları ile iş güvenliğine dikkat çekilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:33 Kaynak: DHA
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