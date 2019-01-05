Düzce İşçilere Destek Olmak İçin Ucuza Şeker Sattılar

İşçilere destek olmak için ucuza şeker sattılarDüzce işçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, fabrikalarda çalışan işçilere piyasa değeri 40 lirayı bulan 10 kilogramlık şekeri 15 liradan sattı.

İşçilere destek olmak için ucuza şeker sattılar



Düzce işçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, fabrikalarda çalışan işçilere piyasa değeri 40 lirayı bulan 10 kilogramlık şekeri 15 liradan sattı. Ayrıca zor durumda olan bazı işçiler için ise ücretsiz odun yardımı yapıldı.



Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntının önüne geçmek ve işçilere destek olmak amacıyla iş insanlarının desteği ile aldıkları 6 ton şekeri 10 kilogramı 15 liradan işçilere sattı. Dernek üyeleri ayrıca 25 ton odunu belirledikleri işçi ailelerine ücretsiz dağıttı.



Düzenledikleri kampanyayla ilgili olarak bilgi veren Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sedat Mıhçı, 6 ton şekeri personellere çok cüzi bir miktarda 10 kilosunu 15 lira olmak üzere dağıtıyoruz. Piyasada 10 kilogram şekerin fiyatı 30 ile 40 lira arasında değişiyor. Düzce'de işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hep beraber mutluyuz. dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yaban Hayvanlarını Beslemek İçin Ormana Giden Vatandaş, Kalp Krizinden Öldü

Fabrika İşçilerinin Kurduğu Yardımlaşma Derneği, 6 Ton Şekeri İşçilere Kilosu 1,5 TL'den Sattı

ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu

Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir