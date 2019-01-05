Son Dakika Haberleri: Düzce İşçilere Destek Olmak İçin Ucuza Şeker Sattılar

Düzce İşçilere Destek Olmak İçin Ucuza Şeker Sattılar

1 saat önce

İşçilere destek olmak için ucuza şeker sattılarDüzce işçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, fabrikalarda çalışan işçilere piyasa değeri 40 lirayı bulan 10 kilogramlık şekeri 15 liradan sattı.

İşçilere destek olmak için ucuza şeker sattılar

Düzce işçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, fabrikalarda çalışan işçilere piyasa değeri 40 lirayı bulan 10 kilogramlık şekeri 15 liradan sattı. Ayrıca zor durumda olan bazı işçiler için ise ücretsiz odun yardımı yapıldı.

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntının önüne geçmek ve işçilere destek olmak amacıyla iş insanlarının desteği ile aldıkları 6 ton şekeri 10 kilogramı 15 liradan işçilere sattı. Dernek üyeleri ayrıca 25 ton odunu belirledikleri işçi ailelerine ücretsiz dağıttı.

Düzenledikleri kampanyayla ilgili olarak bilgi veren Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sedat Mıhçı, 6 ton şekeri personellere çok cüzi bir miktarda 10 kilosunu 15 lira olmak üzere dağıtıyoruz. Piyasada 10 kilogram şekerin fiyatı 30 ile 40 lira arasında değişiyor. Düzce'de işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hep beraber mutluyuz. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Düzce, İşçi, Ekonomi
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