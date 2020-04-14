Düzce İşçilerine koli yardımı - Son Dakika

Düzce İşçilerine koli yardımı

DÜZCE (İHA) – Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Korona Virüs nedeni ile işsiz kalan Düzceli işçilere koli yardımında bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Korona Virüs nedeni ile işsiz kalan Düzceli işçilere koli yardımında bulundu.

Düzce'de kurulduğu günden bugüne Düzceli işçilerin yaşam şartlarını iyileştirmeye çalışan Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi sonrasında işsiz kalan Düzceli işçilere gıda kolisi yardımında bulundu. İşçilere bir nebze olsun destek vermek istediklerini belirten Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, destek verenlere teşekkür etti. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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