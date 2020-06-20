DÜZCE İtfaiye aracı kaldırımdaki ağaca çarptı, son anda canını kurtardı - Son Dakika

İtfaiye aracı kaldırımdaki ağaca çarptı, son anda canını kurtardı

DÜZCE'de, itfaiye aracı kaldırıma çıkarak ağacı devirdi. Bir kişi koşarak aracın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde, Düzce Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiyeciler, baca yangınına müdahale etmek için itfaiye müdürlüğünden çıktı. İtfaiye aracı, Celal Kasapoğlu Caddesi'nden Bolu Caddesine dönmeye çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kaldırımda yürüyen bir kişi itfaiye aracının geldiğini görüp koşarak kendini kurtardı. İtfaiye aracının ağaca çarparak devirmesi, kaldırımda yürüyen kişinin itfaiye aracına bakarak koşması bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.